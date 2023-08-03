موسم جديد لمسرح المنوعات بالمدينة الشبابية بالأسمرات ونادي نقابة المهندسين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، عن إنطلاق الموسم الجديد لمسرح المنوعات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام .

واستضاف مسرح المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات ، ونادي نقابه المهندسين فعاليات البرنامج الاذاعي "مسرح المنوعات" والذي يذاع على شبكة البرنامج العام يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً .

يذكر أن البرنامج الاذاعي (مسرح المنوعات)يجوب الجامعات والمنشأت الشبابية وبعض الهيئات على مدار العام ،لغرس قيم ثقافية واجتماعية أصيلة بين الشباب.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للمشاركين من خلال تنفيذ مسابقات ضمن فقرات المسرح ،كما تتيح الفرصة لمشاركة العديد من المواهب المميزة التي تدعمها الوزارة في مسابقتها الفنية المختلفة .

وتصل مدة حلقة "مسرح المنوعات" إلى 45 دقيقة، حيث تتكون من 6 فقرات مسرحية مدة كل فقرة 7 دقائق وهي "فقرة الغلط فين - المثل أيه - أغنية في تمثيلية - شخصيات - فقرة غنائية - فقرة مواهب".

يشارك في البرنامج نخبة من فنانين مصر ( منير مكرم - عادل شعبان - مصطفي درويش- محمود عامر - نجاح حسن -لبني ونس - عبير مكاوى- مي عبد النبي - اخراج الفنان تامر شحاته ).