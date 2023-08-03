كواليس أول انتخابات لعضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية:

البعد الاجتماعى وخدمة العاملين بسوق المال شعار شباب المرشحين..و«التمكين» سلاح المرأة فى حجز مقعدين

فى الوقت الذى تواصل لجنة الإشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية عمليات فحص دقيقة لأوراق المرشحين.. بدأ المرشحون خطوات سريعة فى الدعاية والترويج كل حسب رؤيته لخدمة سوق المال والعاملين فيه.

المنافسة الهادئة التى تحمل احترام كل مرشح للآخر هى السائدة، بين المرشحين، بالإضافة إلى أن جميع المرشحين يخوضون المعركة الانتخابية رافعين شعار خدمة سوق الأوراق المالية والعاملين فيه، ومراعاة البعد الاجتماعى، إذ يتنافس 19 مرشحا لحجز مقاعد عضوية المجلس المكون من 13 عضوا.

بدأ المرشحون تكثيف عمليات الاتصالات والتربيطات مع الشركات المتاحة لها التصويت فى الانتخابات، عبر الاتصالات المباشرة، أو استخدام السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعى، للدعاية والترويج عن البرامج الانتخابية، حيث حرص المرشحون على تأسيس جروبات للتواصل وشرح برامجهم الانتخابية.

سليمان نظمى رئيس اللجنة التأسيسية

فى مقعد نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، ويكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بات المقعدين محجوزين لكل من ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، والذى يحظى بالقبول بين العاملين فى سوق المال، وجاء حسم «زعزع» للمقعد بعد تراجع أحد المنافسين أمامه من التقدم على المقعد بسبب مخالفات وقرارات تدبير ضد هذا المنافس صادرة من الرقابة المالية، وبات المقعد الثانى محسوما لواحد من الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى مجال سوق المال أحمد إكرام ممثلا عن البنك المصرى الخليجى.

فى مقعد الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية والذى يمثله 3 مرشحين من أهمهم الدكتور محمد عياد رئيس شركة برايم القابضة، ويخوض الانتخابات حاملا برنامجا طموحا، يهدف إلى خدمة سوق المال، والعاملين فى هذه الصناعة، من خلال رفع كفاءتهم بالتدريب المستمر، كما يدخل «عياد» الانتخابات معتمدا على تاريخه الطويل فى قطاع سوق المال والمصرفى، فيما يخوض أحمد مراون رئيس شركة سيجما القابضة ونجل أشرف مروان رجل الأعمال والسياسى المعروف منافسا على المقعد بعد غياب سنوات طويلة عن العمل العام فى سوق الأوراق المالية، بعدما كان عضوا فى مجلس إدارة البورصة فى عام 2006، إلا أنه لم يستكمل دورته بسبب بعض الأزمات التى واجهت الشركة، وينافس أيضاً على المقعد أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة رواس كابيتال القابضة، بالإضافة إلى أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق.

على مقعد السمسرة يبدو المشهد أكثر سخونة، نظرا للأعداد الكبيرة التى تسعى لاقتناص 3 مقاعد، فى مقدمة المرشحين عونى عبدالعزيز الذى يخوض الانتخابات معتمدا على خبرته الطويلة، ودوره على مدار السنوات الماضية فى السوق، عبر العمل العام من خلال عضوية مجالس إدارة المؤسسات سواء البورصة أو المقاصة، أو شعبة الأوراق المالية، ويخوض أيضاً الانتخابات العديد من العناصر الشابة، معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وأحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال ممثلاً عن شركة النعيم لتداول الأوراق المالية، وجيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجى تريند التى تشارك فى الانتخابات ببرنامج طموح، يهدف لخدمة العاملين فى سوق المال، بالإضافة إلى تزايد نسبة فوزها نتيجة للقواعد المعمول بها مؤخراً، وجود العناصر النسائية بحد أدنى عضوين من النساء، بالإضافة إلى خوض محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، الذى سيكون ممثلًا عن ذوى الخبرة بنشاط السمسرة، ويخوض الانتخابات حاملاً أيضاً برنامجاً طموحاً، يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضائه، وبحث سبل التنميه فى القطاع، وعلاج كافة المشكلات التى تعوق تقدمه، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العاملين فيه عن طريق التدريب المستمر مع المستجدات السريعة بظهور الذكاء الاصطناعى، كما يهدف برنامجه إلى العمل على التواصل الدائم مع ادارة البورصة لنقل مطالب واحتياجات السوق من وجهة نظر سواء المتعاملين أو الشركات إليهم للوصول إلى أفضل السبل للقضاء على المعوقات أمام السوق.

وعلى مقعد شركات إدارة الأصول يتنافس كل من حاتم البنا رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة زالدى كابيتال، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى آى مانجمنت، وياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، يخوض الانتخابات حاملا برنامجا طموحا يعمل على خدمة قطاع سوق المال وتنميته، ورفع كفاءة العاملين إلى جانب راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، من العنصر النسائى، والتى تتزايد فرصها لخبرتها ودورها الكبير فى جمعية المحللين الفنيين، وخدمة العاملين.

على مقعد ذوى الخبرة بنشاط شركات إدارة الأصول يخوض محمد يونس رئيس جمعية المحللين الفنيين الانتخابات معتمدا على نشاطه فى الجمعية، وتقديم دورات تدريبية متكاملة لرفع كفاءة العاملين والأعضاء، ويتبنى برنامج يقوم على تسوية المنازعات بين الشركات، بصورة ودية، بالإضافة إلى استكمال دوره فى التدريب المستمر للأعضاء، وكذلك الاهتمام بالدور الاجتماعى للعاملين فى سوق المال، ويتنافس على هذا المقعد أيضاً محمد كمال خبير أسواق المال ببرنامج طموح أيضاً.

ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.