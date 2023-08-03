محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية العامة في منازلهم

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتهنئة ثلاثة من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة خلال زيارته لهم بمنازلهم تقديرا لتفوقهم العلمي

حيث زار كلا من الطالب محمود أشرف السيد الطالب بمدرسة قرانشو الثانوية بمركز ومدينة بسيون والحاصل على المركز الرابع شعبة علمي رياضة بمجموع ٤٠٥ درجة

، كما قام بزيارة منزل الطالب مارسلينو سامر سعيد بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، والحاصل على المركز السادس من الشعبة ذاتها بمجموع ٤.٤,٥ درجة

وهنأ أيضا محافظ الغربية الطالبة نسمه محمد سليمان الطالبة بمدرسة قاسم أمين بطنطا، والحاصلة على المركز الثالث من الشعبة الأدبية بمجموع ٣٨٩,٥ درجة

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأوائل خلال لقاؤه بهم بمنازلهم بحضور أسرهم على تقديره الكامل لتفوقهم العلمي واجتهادهم حتى استطاعوا ان يكونوا ضمن أوائل الثانوية العامة

وأشار رحمي الي أن محافظة الغربية قد شهدت خلال السنوات الماضية والعام الحالي حصول عدد كبير من أبنائها على المراكز الأولى في كافة الشهادات على مستوى الجمهورية سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية متمنيا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية القادمة

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وممدوح النجار النجار رئيس حي اول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وإسلام النجار رئيس مدينة بسيون