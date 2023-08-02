30836 منتفع من حملة 100يوم صحة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية يوم صحة بلغت 30836 منتفعا حتي الآن.

يأتي ذلك في إطار متابعة حملة 100 يوم صحة بمحافظة البحر الأحمر، والتي بدأت 25 من شهر يونيو وتستمر لمدة 100 يوم، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،

واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بإشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة

ولفت إلى أن الحملة ما زالت تقدم خدماتها لجميع المواطنين بمحافظة البحر الأحمر.

وجدير بالذكر أنه قد مضى 36 يوماً و متبقي ٦٢ يوماً على انتهاء حملة 100 يوم صحة انزل اكشف.. اطمن بالمجان

وتقدم الدكتوراسماعيل العربي بالشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع و أدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان و التتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة لاهالى البحر الأحمر

المبادرة

المبادرة

المبادرة