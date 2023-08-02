أقدم جزار علي إنهاء حياة طليقته بعد قضائهما سهرة بالشقة، وتعاطيهما المواد المخدرة فى المطريه ، وتم التحفظ علي الجثة فى ثلاجه الموتى تحت تصرف النيابة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

بعد سهرة مخدرات.. جزار يتخلص من طليقته بالمطرية

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة لسيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ ، وبالفحص عثر علي جثمان سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وكشفت التحريات أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية طليقته، وكانت معه فى منزله وتناولوا المخدرات سويا ، حتى نشبت مشاجرة بينهما وعلي اثرها تعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.