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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دولة عربية تعلن انتشار فيروس قاتل يهاجم الأطفال

انتشار فيروس الدفتيريا
انتشار فيروس الدفتيريا

إجراءات عاجلة اتخذتها وزارة الصحة الجزائرية، لتفادي انتشار فيروس الدفتيريا الجديد، في ولايات الجنوب المتاخمة مع دول الساحل، خاصة وأنه يُعتبر عدوى خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا التي تصنع سمًا، ويؤدي إلى الوفاة.

            

وقالت الوزارة أن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، لكن اليقظة تبقى مطلوبة.

         

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مرض الدفتيريا 

يشكل القاتل الجديد خطورة كبيرة على الأطفال والأشخاص البالغين غير الحاصلين على اللقاحات المحدثة، والأشخاص القانطين في أماكن مزدحمة أو غير صحية، فيكونوا أكثر عرضة للاختناق.

 

هو عدوى بكتيرية معدية يمكن أن تكون قاتلة وتؤثر بشكل رئيسي على الأنف والحنجرة، وأحيانا الجلد.

الدفتيريا شديدة العدوى، وتنتشر عن طريق السعال والعطس، أو عن طريق الاتصال مع الشخص المصاب او استخدام ادواته الشخصية

 

وعادة ما يتم اصابة العدوى بعد أن تكون في اتصال وثيق أو مطول مع شخص لديه حالة أو يحمل العدوى. 

 

أعراض الإصابة بالمرض 

        

طلاء رمادي أبيض سميك في الجزء الخلفي من الحلق.

ارتفاع درجة الحرارة (حمى) 

التهاب الحلق

صعوبات في التنفس

الشعور بالوخم والتعب

تورم الغدد اللمفية في الرقبة

 

الوقاية والعلاج 

يجب التعامل مع الدفتيريا بسرعة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة. إذا اشتبه في الدفتيريا، سيبدأ العلاج

ويشمل علاج الخناق المضادات الحيوية والطب المضاد للتسمم. سيتم وضع أي شخص يشتبه في وجوده في حالة عزل عند دخولهم المستشفى، أولئك الذين يعانون من مضاعفات في القلب والجهاز العصبي يحتاجون إلى علاج متخصص، وقد يحتاجون إلى دخولهم إلى قسم العناية المركزة.

وينبغي تطعيم جميع الأطفال ضد الدفتيريا كجزء من الجدول الزمني لتطعيم الأطفال الروتيني.

يجب على البالغين النظر في وجود لقاح معززة عند السفر إلى أجزاء من العالم حيث الدفتيريا على نطاق واسع.

 

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