"حبيت المقابلة" أجدد أعمال حماقي .. موعد طرح الأغنية

يستعد الفنان محمد حماقي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “حبيت المقابلة”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.



ومن المقرر أن تطرح أغنية حبيت المقابلة لـ محمد حماقي، غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً على جميع منصات الإستماع الشهيرة.

حماقي

وطرح “حماقي” آخيرًا، أغنية لمون نعناع من كلمات فلبينو أحمد، والحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:" هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده

ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

إحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما

جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ما يمنعناش إنه

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده إحنا ميلزمناش بياع

ولو هو راح

إحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده

ولا فارقة معانا جراح

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا".

أحدث الإصدارات الغنائية لـ حماقي

يذكر أن، أحدث الإصدارات الغنائية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".