البرازيل تدعم انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى مجموعة بريكس

عبّر الرئيس البرازيلي، "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، عن دعمه لانضمام الأرجنتين والسعودية والإمارات إلى مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال لولا دا سيلفا خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: "أعتبر أنه من المهم للغاية أن تنضم السعودية والإمارات، إذا أرادتا ذلك، والأرجنتين إلى "بريكس"".

وأعلن وزير الخارجية البوليفي، روجيليو مايتا، أن الرئيس، لويس آرس، عبر عن رغبة بلاده في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" رسميا.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي لدول بريكس

من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة بنك "بريكس" ديلما روسيف، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لدول بريكس يمثل ربع الناتج العالمي.

وفي كلمة لها خلال "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" بسان بطرسبورغ، أكدت روسيف أن "بنك التنمية "بريكس" يدعم الدول النامية في مجال التسويات بالعملات المحلية"، مبينة أن "البنك تأسس قبل 8 سنوات، وسنحت لي الفرصة في عملية التأسيس مع الرئيس فلاديمير بوتين".

ولفتت إلى أن "البنك تأسس بإرادة "بريكس"، ولكنه تجاوز "بريكس" ولم يعد يقتصر على الدول الخمس الأعضاء. البنك لديه قدرات على ادخار الموارد والمشاركة في المشاريع البنيوية في عدد من الدول لإنشاء المدارس والجامعات والمؤسسات والبنية التحتية الرقمية".

وشددت روسيف على "أننا نولي أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في الدول النامية ومشاركة اقتصادات الدول النامية في هذه العمليات، ونرى في ذلك مهمتنا الرئيسية. كما أننا نشاطر فكرة أن تستهدف أعمالنا إلى ازدهار ورفاهية شعوبنا والتنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في بلداننا".

وأعلنت "أننا نريد أن نوسع تأثير البنك على الدول النامية، ونسعى لتنويع خطواتنا وتعزيز البنك لدعم دول الجنوب العالمي، فالدول النامية وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية هم شركاؤنا، ونسعى لتوطيد أقدامنا في هذه المناطق"، مشيرة إلى "أننا نريد التعاون مع القطاع الخاص، نفضل الحصول على الأرباح في أسواق مختلفة وبعملات مختلفة".