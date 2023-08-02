كلام فى الهوا

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 08:35 م 8/2/2023 8:35:45 PM

شدا «سيد درويش» فنان الشعب منذ أكثر من مائة عام أغنية مطلعها «سرقوا الصندوق يا محمد، ومحمد يقول ما تخفوش المفتاح معاى» حتى أصبحت هذه الجملة مثل يستشهد به الكثير من الناس فى حالة غياب الرقابة على بعض الهيئات، خاصة تلك التى تتمتع بمميزات النفع العام.

وأموالها «أموال عامة» رغم تحذير وكتابة وتغريد العديد من الناس المهتمين لإبلاغ المسئول بالفساد... نجد الرد عليهم «ماتخفوش المفتاح معايا» يقصد الرقابة، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من «سداح مداح» ولا نعرف الفرق بين المال العام أو المال الشخصى للمسئولين الذين يديرون تلك الهيئات، الذين فى العادة يأتون بالانتخاب.

وما أدراك ما هى الانتخابات التى ينتشر فيها القبيضة... ويأتي هؤلاء المنتخبون بدون خطة ولا خبرة يتناحرون ويتهمون بعضهم البعض بكل ما هو كارثى... الأمر الذى يدفعنا لسؤال من معه المفتاح وماذا أنت فاعل به ونهب الصندوق... وإن نجحتم فى استعادة الصندوق فستجدونه خاويًا.

لم نقصد أحدًا!