برنامج تدريبي موحد للقيادات الإدارية بجامعة المنصورة

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة، اليوم دورة تدريبية بعنوان "البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية" تحت إشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الاداء الجامعي والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز، والدكتور السيد العيسوي مدير وحدة التطوير الإداري .

عدة محاور

وأشارت الدكتورة سماح السعيد إلى ان البرنامج عبارة عن 16 ساعة تدريبية ويشمل عدة محاور وهي : المهارات الحتمية للقيادات الإدارية وأساسيات التحول الرقمي والجوانب القانونية في الاعمال الجامعية والجوانب المالية في الاعمال الجامعية والحوكمة ومكافحة الفساد وقيادة التغير في المنظمات الديناميكية ، بالإضافة الي مهارات التواصل الفعال داخل بيئة العمل وإدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي.

مكافحة الفساد

وتناول البرنامج عددا من المحاور المهمة ، حيث تحدث في بداية التدريب الدكتور عابد نصر نائب رئيس جامعة الدلتا الأسبق عن المهارات الحتمية للقيادات الإدارية والصفات الواجب توافرها في القائد الإداري الناجح ، ثم تحدثت د.مي عمر مدرس الامراض الصدرية بكلية الطب عن الحوكمة ومكافحة الفساد في المنظومة الإدارية وطرق وآليات القضاء علية لتحقيق التميز المؤسسي وذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعتمد في أول أولوياتها علي تطوير قدرات الجهاز الإداري في الدولة وثقل مهارات القيادات الإدارية .

مواكبة التطور

يأتي ذلك في ظل النهج الحديث ومواكبة التطور واستمرارا لاستراتيجية جامعة المنصورة في الاهتمام بصقل مهارات وقدرات وتطوير كوادرها البشرية من الإداريين والقيادات الإدارية بقطاعات الجامعة المختلفة وثقل قدراتهم وتنمية مواهبهم .

البرنامج تناول عددا من المحاور