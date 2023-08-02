فرحة نقيب الموسيقيين بفوز «العيسوي» بأعلي الأصوت في الانتخابات (صور)

شهدت العملية الانتخابية على مقاعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أجواء تنافسية مميزة انتهت بفوز 12 مرشحا.

ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، التهنئة للفنان أحمد العيسوي، بعد فوزه الكبير وحصوله على أعلى الأصوات في مختلف المقرات الانتخابية بالمحافظات.

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

وقام الفنان مصطفى كامل، بالرقص على المزمار البلدي مع الفنان أحمد العيسوى احتفالا بفوزه الكاسح في الانتخابات.

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين شهدت فوز كل من الفنان حلمي عبدالباقي، والفنانة نادية مصطفى، محمد أبو المجد ومحمد أبو اليزيد وخالد بيومي ومنصور محمد كمال ومحمد عبد الله ومحمد صبحي علي وعلاء سلامة وعاطف إمام وعلى عبدالحليم على.

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

وتسابق فى الانتخابات 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين