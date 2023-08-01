أحمد العيسوي يفوز في انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

أعلنت اللجنة الانتخابية، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة الفائزين في انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل.

وتصدر باكتساح اسم الفنان أحمد العيسوي، والفنان حلمي عبدالباقي، والفنانة نادية مصطفى، بعد منحهم أغلب أصوات الأعضاء، بالإضافة إلى فوز كل من محمد أبو المجد ومحمد أبو اليزيد وخالد بيومي ومنصور محمد كمال ومحمد عبد الله ومحمد صبحي علي وعلاء سلامة وعاطف إمام وعلى عبدالحليم على.



انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

وانطلقت العملية الانتخابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل نادى نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة، وتسابق فى الانتخابات 32 مرشحا على عضوية 12 مقعدا، وذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.