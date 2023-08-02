بدء النشاط الصيفى لإثراء مهارات الطلاب باللغة الإنجليزية والعربية بأزهر سوهاج

أعلن فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن البدء فى تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، للخطة الموسعة لإثراء مهارات اللغة الإنجليزية، لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بجميع الإدارات التعليمية الثلاثة عشر بسوهاج، حيث انطلقت فعاليات النشاط من معاهد فتيات جرجا الإعدادي، بقيادة عميدة المعهد أمل فاروق، وبنين جرجا النموذجى بقيادة عميد المعهد بإدارة جرجا التعليمية.





وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية، ويهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية،

الجدير بالذكر قد أنه قد تم إتاحة الفرصة لشيوخ المعاهد المشاركة فى صقل مواهب المتميزين بمجالات متعددة، منها القراءة الحرة وكتابة القصة والمقال والشعر فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية بجوار اللغة الإنجليزية.





وتابع فعاليات النشاط الصيفي لإجراء مهارات الطلاب من موجهى اللغة الإنجليزية بإدارة جرجا محمد إسماعيل وأحمد سليمان .