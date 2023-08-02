رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد ورش تدريبية معلمي الصف الخامس الإبتدائي

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023م، ورش العمل التدريبية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

وقام رئيس المنطقة، بالمرور على قاعات التدريب ومناقشة المتدربين في المحتوي التدريبي، مؤكدًا علي اهتمام قيادات الأزهر الشريف بتنمية مهارات معلميه والعمل علي تزويدهم بكل ما هو جديد بما يعود بالنفع علي العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور موهوب عيسي ، مدير إدارة التدريب بسوهاج، أن إدارة التدريب تنظم ورش العمل لتنمية مهارات السادة المعلمين الذين لم يتم تدريبهم من معلمي الصف الخامس الابتدائي بمعاهد سوهاج الأزهرية في الفترة من الثلاثاء الموافق 1 اغسطس حتي الإثنين القادم ، وذلك وفقًا لتعليمات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية باستكمال تدريب من لم يتم تدريبهم علي المنهج الجديد من معلمي الصف الرابع والخامس الابتدائي خلال العام التدريبي 2022/2023م علي مواد (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية -العلوم – تكنولوجيا المعلومات والاتصال – التربية الفنية ).

وحاضر في فعاليات اليوم المحاضر أحمد حسن أنور، وذلك في إطار تدريب مادة تكنولوجيا المعلومات .