حضري كرات الدوناتس المحشي بالكاسترد

تعتبر كرات الدوناتس المحشي بالكاسترد خصيصا من أشهر الوصفات التي يمكن صنعها، تعد من الحلويات الخفيفة وسهلة وسريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كرات الدوناتس المحشي بالكاسترد

مقادير كرات الدوناتس المحشي بالكاسترد

- طحين : كوبان (لعجينة الدوناتس)

- خميرة : ملعقة كبيرة (لعجينة الدوناتس)

- حليب : كوب (دافئ، لعجينة الدوناتس)

- سكر : ملعقتان كبيرتان (لعجينة الدوناتس)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (بدرجة حرارة الغرفة، لعجينة الدوناتس)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة (لعجينة الدوناتس)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لعجينة الدوناتس)

- البيض : 1 حبة (لعجينة الدوناتس)

- ملح : رشّة (لعجينة الدوناتس)

- حليب : كوب (للكاسترد)

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة (للكاسترد)

- سكر : ملعقتان كبيرتان (للكاسترد)

- الزيت : غزير (للقلي)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للزينة)

كرات الدوناتس المحشي بالكاسترد

طريقة التحضير

1. أخلطي الخميرة والسكر والحليب الدافئ وقلبي الخليط جيداً.

2. اخلطي البيضة والفانيلا والزبدة وخليط الحليب مع الخميرة في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين حتى تتمازج المكونات.

3. في وعاء عميق ضعي الطحين والملح والبيكنج باودر، وأضيفي الخليط السائل من الخلاط الكهربائي، واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة.

4. شكلي العجينة إلى دوائر صغيرة واتركيها لتخمر من 10 إلى 15 دقيقة.

5. في هذا الوقت نبدأ بعمل الكاسترد بتسخين الحليب على النار ثم نذوب الكاسترد في معلقتين من الحليب البارد وتضاف للحليب الساخن مع التقليب.

6. نضيف السكر مع التحريك إلى أن يصبح القوام متماسك وسميك ويرفع عن النار ويترك قليلاً.

7. نقوم بفرد كرات الدونات ثم وضع القليل من الكاسترد في الوسط وإغلاقها من جميع الجهات وتلف على شكل دائرة.

8. نقلي الكرات في زيت غزير ويزين بالسكر البودرة.