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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رصف محور مروري جديد بعد هبوط كوبري القاصد بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالبدء في رصف محور جديد بدءًا من كوبري القاصد وحتي كوبري الكلابية كمحور بديل للمساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة .

وتفقد المحافظ، موقع هبوط كوبري القاصد بنطاق حي غرب شبين الكوم ، وذلك للوقوف علي الحالة العامة للكوبري ومتابعة أخر مستجدات الأعمال  كونه مدخل حيوي وهام للعاصمة ،  رافقه مدير عام ري المنوفية  ، ووكيل إدارة مرور المنوفية ، المستشار الهندسي للمحافظة ، ورؤساء حي غرب وشرق  شبين الكوم .
 وطلب المحافظ، من إدارة مرور المنوفية، إعداد خطة مرورية مستقبلية لتوجيه سيارات النقل الثقيل وإلزامها بالسير عبر كوبري الكلابية ، وتنظيم حركة  سيارات الأجرة والملاكي بالسير بطريق كوبري القاصد ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصف وصيانة الكوبري بهدف تخفيف الأحمال ، وكذا تنظيم حركة سير المركبات بالمنطقة المحيطة لمنع الاختناقات المرورية وإحداث الإنسياب المروري .

وشدد المحافظ، بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري للانتهاء من كافة الاعمال تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات في أسرع وقت حفاظاً علي مصالح المواطنين ، مكلفاً رئيس حي غرب شبين الكوم بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال صيانة الكوبري وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

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