السوشيال يثور ضد يوتيوبر تروج للتطبيع والصهيونية

أثارت اليوتيوبر الشهيرة إيمان صبحى الجدل على السوشيال ميديا لاتهامها بترويجها للتطبيع ومناصرة الصهيونية عبر محتواها الخادع الذي يعتبره البعض ثقافيًا.

وكانت صفحة "افضحوهم" نشرت فيديو يوضح حقيقة اليوتيوبر الشهيرة، التي تقدم أفكارا خادعة عبر برنامجها الخاص "ماذا لو" عبر صفحتها على الفيس بوك.

ويشار إلى أن ايمان صبحي بدأت في تقديم برنامجها عام 2020 انضمت إلى صانع المحتوى الإسرائيلي ذي الأصول الفلسطينية "نصير ياسين" في برنامج "Nas Daily" وهو يعتبر أحد أهم البرامج التطبيعية التي بدأت في عام 2016 ويقدمها الصهيوني “نصير ياسين” والتي تدعو بشكل مباشر وغير مباشر للتطبيع.

ونص الدستور المصري، على أنه تقضي المادة 98 (و) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

كما نشرت إيمان العديد من الفيديوهات التي تروج لأكاذيب باعتبارها حقائق غير قابلة للنقاش، وتتبني أفكار جماعة الإخوان الإرهابية ووصفها لثورة ٢٣ يوليو وتحرك المصريين للتخلص من حكم الإخوان وخروجه في ثورة شعبية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بأنه انقلاب عسكري، بالإضافة إلي تحريضها للإضراب عن الطعام والتشجيع علي الإطلاق وتمرير أهداف لصالح جماعة هدفها نسب الحضارة لغير المصريين.