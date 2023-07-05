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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس اتحاد المحامين العرب يُدين الاعتداءات الصهيونية على جنين

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، اعتداءات الكيان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي خلفت شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.

تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

واستنكر نقيب محامي مصر في بيان له، اليوم، الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة الاعتداءات وارتكاب المجازر واستخدام البطش لإرهابٍ أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني تجاه قضيتهم، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تعد بمثابة تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارساتها العدوانية

وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، إن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارساتها العدوانية والبشعة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية؛ سببه الرئيسي صمت وتخاذل المجتمع الدولي المستمر وغير المبرر.


وطالب عبدالحليم علام، المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي يعبث بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، ومنع تعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم.

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