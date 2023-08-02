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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة قلقة حيال مشاركة الصين في مشروع استصلاح أراضي خليج مانيلا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن المشاريع الكُبرى لاستصلاح الأراضي في خليج مانيلا بالفلبين بالقرب من سفارتها شديدة التأمين؛ وذلك بسبب مشاركة شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء في واشنطن في المشروع.

 

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وذكرت سفارة الولايات المتحدة في الفلبين - في بيان اليوم الأربعاء - أنها "تشعر بالقلق من ارتباط هذه المشاريع بالشركة الصينية للاتصالات والإعمار، والتي تمت إضافتها إلى قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية لدورها في مساعدة الجيش الصيني على بناء وعسكرة الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي".

السفارة الأمريكية تُجري مناقشات منتظمة مع الحكومة الفلبينية 

قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية كانيشكا جانجوبادهياي، إن "البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي أشارا إلى هذه الشركة أيضا لتورطها في ممارسات تجارية احتيالية".

وأضاف أن "السفارة الأمريكية تُجري مناقشات منتظمة مع الحكومة الفلبينية فيما يتعلق بالاستصلاح، بما في ذلك كيف يمكن أن يُحدث تأثيرات سلبية طويلة الأجل ولا رجعة فيها على البيئة، والقدرة على الصمود أمام الأخطار الطبيعية في مانيلا والمناطق المجاورة، والتجارة". 

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