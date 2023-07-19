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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع البولندي يشيد بعلاقات بلاده العسكرية مع الولايات المتحدة

وزير الدفاع البولندي
وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك

أشاد وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك بالعلاقات العسكرية بين بولندا والولايات المتحدة، قائلًا إن التعاون العسكري الثنائي له جذور عميقة في تاريخ البلدين.

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وفي حديثه في فورت نوكس بولاية كنتاكي الأمريكية، في إطار زيارة تستغرق يومين للولايات المتحدة، قال بلاشتشاك: "إن التعاون العسكري البولندي الأمريكي متجذر بعمق في تاريخ دولنا.. لقد حاربنا جنبا إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية، في البلقان، في العراق وأفغانستان.

تعزيز التعاون الدفاعي بين بولندا والولايات المتحدة 

وأضاف بلاشتشاك " تم تعزيز هذه العلاقات العسكرية الوثيقة للغاية في عام 1999 عندما انضمت بولندا إلى حلف الناتو.. ومن الخطوات المهمة الأخرى التي عززت علاقاتنا توقيع اتفاقية بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بين بولندا والولايات المتحدة في عام 2020"، بحسب وكالة الأنباء البولندية باب.

وقال أيضا "اليوم، نطاق تعاوننا أصبح أوسع أكثر من أي وقت مضى ويتوسع باستمرار .. نحن نتعاون في مجالات مثل المهام والعمليات المشتركة، والتشغيل البيني العسكري والتسلح الحديث".

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