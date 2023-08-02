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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد منير| مفاجآت غنائية في حفل العلمين.. فيديو

محمد منير
محمد منير

يواصل الكينج محمد منير استعداداته لحفله الغنائي القادم في مهرجان العلمين، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

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مهرجان العلمين 2023| أمسية كلاسيكية لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم غدًا

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مهرجان العلمين 2023| محمد منير وحميد الشاعري على مسرح واحد الجمعة

مفاجآت حفل محمد منير في مهرجان العلمين 2023

نشر محمد منير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تجهيزاته الغنائية للحفل، الذي يحمل عدد من المفاجآت للحضور، حيث يبدو من المقطع مشاركة أصوات جديدة في الحفل، وتوزيعات موسيقية جديدة من فرقته، بجانب تواجد الفنان حميد الشاعري في نفس الليلة.

 

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس على أحد مسارح العلمين الكبرى التي تتميز بأحدث الوسائل التكنولوجية على المستوى البصري والسمعي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ26 من أغسطس المقبل.

 

تقام الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

 
ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

 

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها 


تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

 
تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

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