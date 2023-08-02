جامعة مصر للمعلوماتية تقدِّمُ منحًا كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، عن تقديم منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، للدراسة في كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية، إذْ تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

أوضحت جامعة مصر للمعلوماتية أن برنامج المنح الدراسية، يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجتها الهادفة لتحقيق التميز الأكاديمي كما أنه يعكس التزامها بدعم تطور وبناء الدولة، إذْ تعد سياسة توفير فرص متكافئة للطلاب المتفوقين وتمكينهم من المساهمة في المستقبل واجبًا وطنيًّا.

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس الجامعة، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2023- 2024، وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق، كما تتضمن هذه المنح الانتقالات وكذلك المعيشة والإقامة الفندقية فئة 5 نجوم للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

أشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن الجامعة تتبع سياسة قبول وفق معايير محددة، بهدف تطوير وبناء قدرات الطلاب باعتبارهم قادة المستقبل، ولفتت إلى أن هذا النهج يضمن بناء كوادر شابة مبدعة ومتميزة.

ونوهت الدكتورة ريم بهجت، بأن مجلس الأمناء وافق أيضًا على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميًّا ورياضيًّا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات، مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

فيما يخص جميع الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة، بينت الدكتورة ريم بهجت، أن الجامعة تقدم لهم 40% تخفيضًا في كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، و45% تخفيضًا في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، مشيرة إلى أنه في حالة تقدم طلاب من الحاصلين على نسبة مئوية أعلى من 90% في الثانوية العامة 2022 بالشعبة العلمية، يتم تخفيض 60% من المصروفات الدراسية، إذْ تصل لـ 65%؜ بالنسبة لطلاب أدبي.

كما أوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن جامعة مصر للمعلوماتية قدّمتْ 40 منحة كاملة خلال العامين الماضيين لأوائل الثانوية العامة، بالإضافة لتقديم أكثر من 120 منحة متدرجة للدارسين بها.

تقدم جامعة مصر للمعلوماتية 16 برنامجًا دراسيًّا في كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم).

برامج الكليات: كلية علوم الحاسب والمعلومات، أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني، الجرافيكس والألعاب الإلكترونية ، الذكاء الاصطناعي ، علوم وهندسة البيانات ، هندسة البرمجيات.

كلية الهندسة: الإلكترونيات والاتصالات ، هندسة الحاسب ، الهندسة الصناعية، هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

كلية تكنولوجيا الأعمال: تحليل إدارة الأعمال ، إدارة تكنولوجيا الأعمال ، التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي ، ريادة الأعمال والإبداع ، المالية، المحاسبة.

كلية الفنون الرقمية والتصميم: فنون تصميم التفاعل، فنون الرسوم المتحركة، تصميم الألعاب الالكترونية، فنون الوسائط الحديثة، تصميم الجرافيك والوسائط ، تصميم تجربة المستخدم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامجًا تعليميًّا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.