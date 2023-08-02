كشف الكذب والخداع بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

بدأ باحثون في اليابان، بتطوير نظام خاص لكشف الكذب والخداع، باستخدام أحد أفرع الذكاء الاصطناعي، الذي يعرف باسم التعلم الآلي.

التعلم الآلي يعني استخدام خوارزميات، تمكن أجهزة الحاسوب من التعلم دون أن تتم برمجتها بشكل مباشر وببساطة أكثر، إنها طريقة لتعليم أجهزة الحاسوب، أداء مهام محددة بعد إعطائها بيانات وأنماطا وأمثلة، بدلًا من الاعتماد على قواعد محددة مسبقًا.

الذكاء الاصطناعي:

من الأمثلة والأنماط التي يركز عليها الباحثون اليابانيون، تعابير الوجه وحركات عضلاته حول الفم والعينين، إضافة إلى معدلات نبض القلب، وبعد الاعتماد على هذه العوامل في تجربة دراسية لأربعة ذكور من طلاب الدراسات العليا، أظهرت النتائج دقة مرتفعة.

اعتبر الباحثون التعلم الآلي أداة قيمة يمكن استخدامها في مجالات عدة كالتحقيقات الجنائية ومقابلات العمل، أو حتى في التعاملات اليومية.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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