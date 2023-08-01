طريقة عمل شاي كرك بالورد المجفف

شاي كرك من المشروبات المتعارف عليها في دول الخليج، ويحبها المشريين لمذاقه المختلف، فترتكز وصفته على الحبهان، الذي يعطي مذاق مميز ولذيذ.

طريقة تحضير شاي كرك بالورد

المقادير

- الشاي : 2 ملعقة كبيرة

- ورد مجفف : 2 ملعقة كبيرة

- سكر : ربع كوب

- الماء : 3 اكواب

- القرفة : 2 عود (عيدان)

- حبهان : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- حليب : كوب (مبخر)

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي السكر في قدر على النار وقلبيه حتى يتكرمل، ثم اسكبي الماء وحركي.

أضيفي القرفة والحبهان وحركي الخليط.

أضيفي الشاي والحليب البودرة، ثم صُبي الحليب المبخر واتركي الخليط على النار حتى الغليان.

أضيفي الورد المجفف وماء الورد، واغلي الخليط لمدة دقيقة، ثم صفّي شاي الكرك بالورد، وصُبيه في أكواب التقديم وقدميه ساخناً.