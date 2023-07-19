فوائده عديدة| طريقة صنع شاي الماتشا

شاي الماتشا هو عبارة عن بودرة خضراء من نوع خاص من الشاي الأخضر، وهو من أجود أنواع الشاي الأخضر الياباني، ويتميز بإحتوائه على مضادات أكسدة عديدة وقوية، مما يجعله يعمل على زيادة التمثيل الغذائي، وخفض الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية.

طريقة عمل شاي ماتشا

المقادير

- الشاي : نصف كوب (شاي ماتشا)

- الماء : كوب

طريقة التحضير

ضعي الماء في إبريق على نار متوسطة.

ارفعي الإبريق عن النار عند غليان الماء.

أضيفي شاي الماتشا، وحركي حتى تتشكل رغوة على الوجه.

صُبي الشاي في أكواب التقديم، وقدميه ساخناً.