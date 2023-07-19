الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فوائده عديدة| طريقة صنع شاي الماتشا

شاي ماتشا
شاي ماتشا

شاي الماتشا هو عبارة عن بودرة خضراء من نوع خاص من الشاي الأخضر، وهو من أجود أنواع الشاي الأخضر الياباني، ويتميز بإحتوائه على مضادات أكسدة عديدة وقوية، مما يجعله يعمل على زيادة التمثيل الغذائي، وخفض الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية.

طريقة عمل شاي ماتشا

المقادير

- الشاي : نصف كوب (شاي ماتشا)

- الماء : كوب

 

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فوائد شاي الليمون بعد تناول وجبة دسمة

طريقة التحضير

ضعي الماء في إبريق على نار متوسطة.

ارفعي الإبريق عن النار عند غليان الماء.

 

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5 فوائد يقدمها شاي ورق الغار لك| لن تستغنى عنه في مطبخك

أضيفي شاي الماتشا، وحركي حتى تتشكل رغوة على الوجه.

صُبي الشاي في أكواب التقديم، وقدميه ساخناً.

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