كلية النقل الدولي واللوجيستات تحصل علي أعلي اعتماد من منظمة AACSB

حصلت كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (بالمقر الرئيسي) على أعلي اعتماد في مجال الإدارة واللوجيستيات من منظمة AACSB أكبر تحالف لتعليم إدارة الأعمال في العالم بعضوية في اكثر من 100 دولة.

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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، ان حصول الكلية علي هذا الاعتماد سبق جديد يبرهن على جودة التعليم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تقدم " عبد الغفار" بخالص الشكر لأسرة الأكاديمية العربية وللسادة مراكز المسؤلية و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية النقل الدولي واللوجيستيات بالمقر الرئيسي بالإسكندرية علي الانجاز المتميز.