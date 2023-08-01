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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كلية النقل الدولي واللوجيستات تحصل علي أعلي اعتماد من منظمة AACSB

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (بالمقر الرئيسي)  على أعلي اعتماد في مجال الإدارة واللوجيستيات من منظمة AACSB  أكبر تحالف لتعليم إدارة الأعمال في العالم بعضوية في اكثر من 100 دولة.

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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، ان حصول الكلية علي هذا الاعتماد سبق جديد يبرهن على جودة التعليم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تقدم " عبد الغفار" بخالص الشكر  لأسرة الأكاديمية العربية وللسادة مراكز المسؤلية و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية النقل الدولي واللوجيستيات بالمقر الرئيسي بالإسكندرية علي الانجاز المتميز.

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