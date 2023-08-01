كورال الحلم يلفت الأنظار في احتفالية شباب مصر

شارك كورال الحلم في الاحتفالية الكبري التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة العاصمه الادارية وذلك خلال احتفالية شباب مصر بمشاركة 5000 شاب وفتاة في جميع المحافظات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة "صيف شبابنا".

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والرياضيين والكيانات الشبابية وبعض من الفنانين والاعلاميين.

وشارك كورال الحلم التابع لوزارة الشباب والرياضه بفقره غنائيه مميزه نالت اعجاب الحضور بقياده المايسترو دكتور مازن دراز. تضمن ميدلي لمجموعه من الاغنيات "يا حبيبتي يا مصر، مصر يا ان الدنيا، رجاله يا بلدنا، فيها حاجه حلوه، حلوه بلادي، طوبه فوق طوبه".

ومنذ خروج كورال الحلم للنور وهو يسير بخطوات فنيه احترافيه وتوالت عليه المشاركات التي تركت اثر في آذان كل من يسمعهم ولعل أهمها مشاركاته في الفقرة الفنية للندوات التثقيفية للقوات المسلحة ، البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر، الاحتفالات المحلية وكذلك مشاركته في احتفالات الدول العربية الشقيقة والاحتفالات المحليه.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.