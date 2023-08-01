إيمان كريم تتفقد أوجه الإتاحة داخل مكتبة الإسكندرية للإعاقات المختلفة وتلتقي المترددين

نظمت المكتبة جولة تفقدية موسعة للمشرف العام على المجلس اطلعت خلالها على إمكانيات المكتبة فيما يخص الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الإتاحة المكانية أو التكنولوجية وكذلك إمكانيات المكتبة للإعاقات السمعية وغيرها من أنواع الإعاقات، ويأتي ذلك تحقيقًا للتعاون المستقبلي ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، والذي أثمر عنه اللقاء المشترك الذي جمع ما بين الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:

تعرفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، خلال جولتها على مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تقدم مفهومًا جديدًا للاهتمام باحتياجات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مما يمكنهم من الاستفادة من كل موارد المكتبة وبعض مواقع الإنترنت باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

شاهدت المشرف العام على المجلس، خلال الجولة اعتماد مكتبة طه حسين على أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من القراءة والكتابة واستخدام شبكة الإنترنت، مما يضاعف من شعورهم بالاستقلالية والقدرة على إدارة حياتهم، خصوصًا وأنه تم نقل مكتبه طه حسين إلى مستوى مدخل المكتبة تسهيلًا لدخول روادها.

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وفي السياق ذاته، التقت الدكتورة إيمان كريم، خلال جولتها بالمكتبة عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة المترددين على المكتبة سواء بأنفسهم أو بصحبة ذويهم، واستمعت إلى آرائهم في الإتاحات التي توفرها المكتبة، والخدمات الموجودة لتطوير مهاراتهم، وتعرفت خلال جولتها على الدورات التدريبية المقدمة من المكتبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبها قدَّمتْ الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، الشكر لمجلس أمناء المكتبة والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على الجهد المبذول داخل المكتبة كمنارة ثقافية في المنطقة بشكل عام، وعلى الجهد المخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أنواع الإتاحات لهم كافة، ومؤكدة أن مكتبة الإسكندرية تعمل على إتاحة المعلومات بشكلٍ متساوٍ لكل مستخدميها بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها.

أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالتعاون المقبل ما بين المكتبة والمجلس فيما يخص تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالات الثقافية والتعليمية والفن والموسيقى وتنمية الحرف ومشاركتهم في الندوات والورش والمعارض وتدريب وتأهيل الإعاقات بمختلف أنواعها، والتعاون أيضًا في مجالات التمكين التكنولوجي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ودور المكتبة مع المجلس في هذا الصدد.

الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة



