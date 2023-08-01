كريم مغاوري وسعيد حامد أول حضور العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

يستعد أبطال فيلم مرعي البريمو، لانطلاق العرض الخاص، في إحدى دور العرض السينمائي الكبرى، وذلك قبل إطلاق العمل رسميًا في دور العرض السينمائي.

وكان أول الحاضرين السجادة الحمراء الفنان كريم مغاوري، والمخرج سعيد حامد.

ويشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين والنقَّاد والإعلاميين، ويعود محمد هنيدي في "مرعي البريمو" للتعاون مع المخرج سعيد حامد، مجددًا بعد فترة غياب طويلة.

وكان طرح مؤخرا، اغنية "طبطبلي" لفرقة شارموفرز والفنان محمد هنيدي، هي الدعائية لفيلم مرعي البريمو، ومن المقرر عرضه في 2 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم مرعي البريمو



وتدور أحداث الفيلم حول الفنان محمد هنيدى الذي يجسد شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

الفيلم بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وكان محمد هنيدي شارك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عن البرومو الرسمي لفيلم "مرعي البريمو" خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة من موسم صيف 2023.