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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طبطبلي.. تفاصيل جديدة للأغنية الدعائية لفيلم "مرعي البريمو" فيديو

اغنية طبطبلي
اغنية "طبطبلي"

حققت اغنية "طبطبلي" لفرقة شارموفرز والفنان محمد هنيدي، 40 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

و"طبطبلي" هي الأغنية الدعائية لفيلم مرعي البريمو، ومن المقرر عرضه في 2 أغسطس المقبل بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم مرعي البريمو 

 

وتدور أحداث الفيلم حول الفنان محمد هنيدى الذي يجسد شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

الفيلم بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وكان محمد هنيدي شارك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عن البرومو الرسمي لفيلم "مرعي البريمو" خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة من موسم صيف 2023.

 

https://youtu.be/2d0vYmIyzN0

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