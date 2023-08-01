طريقة عمل فاهيتا دجاج بالفرن

تحتل الدجاج مكانة هامة فى البيوت المصرية والعربية فهى من مكونات السفرة الأساسية على مائدة الغداء ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة بإضافة بعض المكونات الأساسية لها.

وتحتوى الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التى تساهم فى الأداء الأيضى فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائى، إضافة إلى أنه يحتوى فيتامين بـ 6 الذى يحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائى وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك فى الحفاظ على وزن صحى.

إذا كنت ترغبين فى تقديم سفرة مميزة لك حضرى فاهيتا دجاج بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

- فيليه دجاج: 1 كيلو (مقطع شرائح طولية)

- طماطم: علبة (مهروسة)

- البصل: 1 حبة (مفروم شرائح)

- الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم شرائح)

- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم شرائح)

- الزيت النباتى: 2 ملعقة كبيرة

- الشطة: 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الكمون: 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- خبز التورتيلا: 12 رغيف

طريقة التحضير

1. جهزى طبق الفرن مقاس 9 انش وادهنيه بالزيت.

2. اخلطى الدجاج مع الطماطم والبصل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر.

3. ضعى الدجاج بطبق الفرن المجهز.

4. اخلطى الزيت النباتى مع الشطة المطحونة والكمون والملح ووزعى المزيج فوق الدجاج والخضار بالطبق.

5. أدخلى الطبق للفرن على حرارة 400 درجة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الدجاج وتطرى الخضار.

6. وزعى الخليط فى خبز التوتيلا ولفيها على شكل رول وقدميها ساخنة.