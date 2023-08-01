توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وaiBANK

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع aiBANK لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، والأستاذ/ عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في aiBANK، و إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في aiBANK، و تامر مصطفى، رئيس أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في aiBANK، و شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية , شبكة الفروع , Business Banking بالبنك، والاستاذة/ هبة السعيد، رئيس الشمول المالي بالبنك و مصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري في aiBANK.

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن رغبة الصندوق المستمرة في تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغ عدد الجهات التمويلية التي يتعاون معها الصندوق إلى 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري. وأكدت عبد الحميد أن aiBANK يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الصندوق. وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد مع aiBANK يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي المنظمة لنشاط التمويل العقاري، ومنها حدود الدخل الخاصة بالعميل من جميع مصادر دخله، والتي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطنين محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، أما على مستوى المواطنين متوسطي الدخل، يكون الحد الأقصى 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب و18000 جنيه شهريًا للأسرة. وأكدت أيضاً أن التعاون المثمر ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وaiBANK يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى أن توقيع بروتوكول التعاون الجديد يهدف في المقام الأول إلى استمرار تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدتهم السكنية بنظام التمويل العقاري.

قال تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر بـ800 مليون جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشياً مع مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيماناً منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و5% و7 % و8% لمدد أقصاها 30 سنة. وأضاف سيف الدين أن البنك قام بتمويل عدد 6,180 عميلًا من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظة التمويل العقاري بمعدل 60% ليصل إلى 782 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 87% ومتوسطي الدخل بنسبة 13% في 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 البالغة 488 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 96% ومتوسط الدخل بنسبة 4%. وأشار سيف الدين إلى أن ذلك يؤكد نجاح التعاون بين aiBANK وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك التزام البنك بدعم وتسهيل تملك وحدات سكنية بأفضل خدمة وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف سيف الدين أنه تم تخصيص مركز خدمة متكامل بمقر إداري جديد ببندر مول بالمعادي وذلك لتسهيل الإجراءات وتيسيراً على المواطنين.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية.