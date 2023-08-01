مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 3 زلازل في البحر الميت

سجل مرصد الزلازل الأردني، الثلاثاء، 3 زلازل أرضية في منطقة البحر الميت، وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال الأول سجل في تمام الساعة 5.:05 صباحا بتوقيت عمان، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الميت.



زلازل الاردن

وأضاف أن الزلزال الثاني سجل في تمام الساعة 9:46 صباحا توقيت عمان، بقوة 2.1 درجة على ريختر في البحر الميت، وبعمل 9 كلم.

وأشار إلى أن الزلزال الثالث كانت قوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، حيث سجل في تمام الساعة 10:43 صباحا توقيت عمان في ذات الموقع، وبعمق 4 كلم.

وأكدت المرصد أن هذه الزلازل تعتبر صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق.