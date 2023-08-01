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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 3 زلازل في البحر الميت

زلزال
زلزال

سجل مرصد الزلازل الأردني، الثلاثاء، 3 زلازل أرضية في منطقة البحر الميت، وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان، إن الزلزال الأول سجل في تمام الساعة 5.:05 صباحا بتوقيت عمان، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الميت.
 

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وأضاف أن الزلزال الثاني سجل في تمام الساعة 9:46 صباحا توقيت عمان، بقوة 2.1 درجة على ريختر في البحر الميت، وبعمل 9 كلم.

وأشار إلى أن الزلزال الثالث كانت قوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، حيث سجل في تمام الساعة 10:43 صباحا توقيت عمان في ذات الموقع، وبعمق 4 كلم.

وأكدت المرصد أن هذه الزلازل تعتبر صغيرة وغير مؤثرة وهي معتادة في هذه المنطقة، ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق.

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