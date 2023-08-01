نرمين الفقي تستعرض قوامها الكمثري قي المهرجان القومي للمسرح

خطفت النجمة نرمين الفقي عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة، بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء للمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ16، الذي يحمل اسم النجم القدير عادل إمام.

وتألقت نرمين الفقي بإطلالة ساحرة مفعمة بالنعومة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش الساتان باللون الكحلي الغامق، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها لأعلى كعكة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزا على الألوان النود لتبرز ملامحها ولون الكشمير في الشفاه.

نِرمِين الفِقِي

نِرمِين الفِقِي من مواليد 21 يونيو 1972، مُمثّلة مِصرِية. بدأَت في مَجال الإعلانات في بِداية التّسعينيّات كمُمثّلة إِعلاَن، ثم في مَجال التّمثيلِ التليفزيُونيّ والمسرحِيّ والسِّينِمائِيّ.

عن حياتها

ولدت «نرمين عبدالرازق الفقي» في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإسكندرية شمال مصر. تَخرّجت من كلية فيكتوريا، ثُمّ تَخرّجت من كُلّيّة التِّجارة جامعة الإسكندرية. بدأَت في مجال الإعلانات في بداية التّسعينيّات كمُمثّلة إِعلاَن، ثم في مَجال التمثيل. أدت أَدوار البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونيّة والمسرحيّة والسينمائية. حصلت على العدِيد من الجوائز والأَوسمة كجائزة التميّز وجائزة أَحسن ممثلة.