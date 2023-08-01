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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

جومانا مراد: فيلم "ع الزيرو" تجربة مؤثرة وبحب العمل مع محمد رمضان (خاص)

العرض الخاص من فيلم
العرض الخاص من فيلم ع الزيرو

حرصت الفنانة السورية جومانا مراد على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها "ع الزيرو" الذي شاركت في بطولته مع النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، ومن المقرر طرحه غدًا الموافق 2 أغسطس في جميع دور العرض بالسينمات.

 

جومانا مراد

جومانا مراد تشيد بتعاول فريق عمل "ع الزيرو"

وكشفت جومانا مراد لـ "الوفد" عن كواليس مشاركتها في فيلم "ع الزيرو" ومدى التعاون والتفاهم بين طاقم العمل، قائلة: " أهم حاجه يكون في تفاهم بين أي فريق عمل لأن دا بيأثر على العمل وبيظهر في المشاهد ".

 

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جومانا مراد: محمد رمضان والعدل جروب سر مشاركتي فى "ع الزيرو"

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع محمد رمضان في الفيلم مشيدة بنجوميته ونجاحه، قائلة: " أنا بحب العمل مع محمد رمضان وسعيدة بالتعاون معاه في فيلم ع الزيرو، هو نجم كبير وبيحبه الجمهور بمختلف أعماره ".

جومانا مراد عن فيلم ع الزيرو: تجربة مختلفة ومؤثرة

وأضافت جومانا مراد أنها لم تتردد في الموافقه على الفيلم قائلة: " لم أتردد في الموافقه على الفيلم لأنه من انتاج مجموعة العدل ويشارك في بطولته نجوم كبار مثل محمد رمضان ونيللي كريم، وتحمست بشدة لهذه التجربة السينيمائية المختلفة والمؤثرة ".

وأوضحت جومانا مراد أن هذا ليس التعامل الأول مع العدل جروب، كما أشادت بالتعاون مع أسرة العدل، لتراها إضافة كبيرة لأي فنان.

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جمال العدل: محمد رمضان من اكتشافاتنا وسعداء بالتعاون معه فى "ع الزيرو"

أحداث فيلم " ع الزيرو "

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" في إطار اجتماعي يجمع بين الأكشن والكوميديا حول حياة شخص بسيط وشريف يسمى "دراجون"، ويجسده محمد رمضان، ويعاني من قلة الرزق وأشياء أخرى، ولكن تحدث له تحولات مع توالي الأحداث.

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