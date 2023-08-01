الشباب والرياضة تطلق فعاليات اليوم الرياضي الترويحي بمدينة العريش

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق الحدودية ، بالصالة المغطاة بالعريش ,بمحافظة شمال سيناء ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة "صيف شبابنا".



تضمنت الفعاليات عدداً من الأنشطة الترويحية والرياضية، بمشاركة٥٠٠ تلميذ وتلميذه من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية)، كما أقيمت على هامش الفعاليات ندوة عن القيم والسلوك وأثرها في بناء الشخصية وتأصيل الهوية الوطنية.

يهدف المشروع الى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، غرس الروح الوطنية والولاء والإنتماء، نبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، تعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضياً في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التى تقوم بها، انشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وفي إطار الاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.