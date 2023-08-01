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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

استقرت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري:

 

الدرهم الإماراتي

 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.38  جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38  جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38  جنيه للشراء، 8.39  جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

 

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أسعار الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات

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أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 

 

الدينار الكويتي

 

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 99.42 جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية  97.05  جنيه للشراء، و 100.79 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30  جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 98.09 جنيه للشراء، و 100.86 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 100.11  جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.79 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 

 

الريال السعودي

 

 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18   جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19  جنيه للشراء، 8.22  جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95  للشراء، 8.25  جنيه للبيع.

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