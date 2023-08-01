استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير

أكد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس مدينة القصير، الاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

فى ذات السياق، قامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى بالقصير بحملة تفتيشية، على منافذ بيع السلع الغذائية، إذ أسفرت نتائج الحملة عن ضبط ٢محال تدار من دون رخصة نشاط و٣ أشغال غير مجدد و٣ من دون ترخيص و٢عدم إعلان أسعار و٣ نظافة عامة وسحب عينات عبارة عن عصائر ومعلبات من سوبر ماركت بشارع أنور السادات و٣محاضر إعدام ألبان وزبادي ومخبوزات وعصائر وجبن ومواد غذائية متنوعة بعدد من محلات السوبر ماركت.

وشدد اللواء إيهاب مكاوى، رئيس مدينة القصير، على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين، إذ قامت إدارة الطب البيطرى بالتعاون مع قسم البيئة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بحملة رش وتطهير الزرايب لحماية الماشية من الأمراض، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل الأجهزة الرقابية ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق، وضرورة تكثيف حملات التطهير وتفعيل عمل الجهات الخدمية.

الحملة

الحملة

الحملة