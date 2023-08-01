الحوار الوطني.. خطة النواب تطالب بامتيازات غير مسبوقة لجذب المستثمرين

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا بد من حلول لأزمة الدين العام تتضمن إعطاء امتيازات غير مسبوقة لجذب المستثمرين، ونحن بحاجة لثورة تشريعية وإصلاحات إدارية وتعظيم الانتاج والتصدير وضبط الميزان التجاري وإنهاء السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، ووقف الموافقة على أي قروض جديدة للمشاريع غير الإنتاجية، والاستفادة من الاصول غير المستغلة.

وأوضح سالم خلال كلمته بمناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات"أن الدين العام حتى نهاية مارس 2023 وصلت لـ 6.8 تريليون جنيه داخلي، و 2.6 تريليون جنيه دين خارجي .

خطة النواب: الدين العام يؤدي لزيادة عجز الموازنة ورفع التضخم

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدين العام يؤدي لزيادة عجز الموازنة ورفع التضخم وتراجع التصنيف العالمي، مشيرا إلى أن الدين العام مشكلة تعاني منها الموازنة العامة منذ عشرات السنين ويرجع ذلك للحالة التي شهدتها مصر في اعقاب 2011 ، والأزمات المتابعة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية .