الحوار الوطني.. اقتصادية النواب: يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة

قال النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عجزًا في الموازنة مستمر، كذلك فيظل تجاوز الدين الخارجي ١٦٥ مليار دولار وفي حين وصل الدين الداخلي لـ5 تريلونات جنيه.

وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني أنه يميل لزيادة الإيرادات، حيث يمكن الاعتماد الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل نحو ٤٠٪ من حجم الاقتصاد المصري، حيث يمكن فرض ضرائب على هذا الاقتصاد.



الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة



وتابع: يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الحكومة كذلك يمكن اللجوء إلى نظام حق الانتقاع في بعض المشروعات أو المشاركة مع القطاع الخاص، كما لابد من تقليل النفقات، والعمل على زيادة الصادات.