الحوار الوطني.. وكيل خطة النواب يطالب بتحديد سقف للدين الخارجي

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير.

وأضاف عمر خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني، بعنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول": "حلها يكون في العمل المطلوب والضروري والحتمي".

ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة

وطالب وكيل خطة النواب بتأجيل المشروعات التي بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجي، مشيرا إلى أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة.

ضرورة تجفيف منابع الفساد

وشدد عمر على ضرورة تجفيف منابع الفساد ولا بد من الشفافية والحوكمة ، مضيفا :"البعض يسال عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض وهذا غير ممكن حاليا ".