محمود فوزي: "نجاح الحوار الوطنى مسؤولية تقع على عاتق الجميع"

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، فى مستهل كلمته بلجنة العدالة الاجتماعية إن الحوار الوطنى قد سهم بالفعل فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع.

وأضاف: “هذا قد رأيناه بأعيننا وبشكل علمى من خلال الجلسات الماضية وبالفعل حققنا بشكل كبير العنوان المستهدف من حوار الوطنى”، مضيفًا أن نجاح الحوار الوطني مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وتابع فوزى: “نحن فى حاجة إلى مقترحات عملية من خلال أدوات ومقترحات تفعل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع وفى حضرة الاقتصاديين لا بد أن نسمع ونتعلم”.