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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. ممثل الإصلاح والتنمية تطالب بتقويم المعاشات في مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

طالبت النائبة راوية مختار ممثل حزب الإصلاح والتنمية بتقويم المعاشات في مصر والتي بلغت أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، مطالبة بخلق مسارات لسبل الحماية المجتمعية.

كما طالبت مختار خلال كلمتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت إلى مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التي وفرتها الحكومة حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.

وأكدت أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرصة بناء على الإمكانيات والقدرات.

وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن في حاجة التكافؤ فرص في توفير  التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحي دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع.

ولفتت إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج. 

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