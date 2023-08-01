الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: العدالة الاجتماعية تشمل جميع الطبقات المختلفة

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني إن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية لن يتحقق إلا من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على الخدمات بعيدا عن التمييز.

وأضاف جلال خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن الحماية الاجتماعية لا تسلط الضوء فقط على الطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، إنما تشمل جميع الطبقات المختلفة.

وأوضح مقرر المحور الاقتصادي أن العدالة لا تعني المساواة، ومن الواجب الوضع في الاعتبار تحقيق قدر معقول من الحماية المجتمعية، مؤكدا نحن نبحث عن الاستدامة كنوع من أنواع التوازن.