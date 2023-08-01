ضبط 5 طن سكر مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

لضبط حركة البيع والشراء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الادارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر برقم 10013 جنح مركز شرطة كفرصقر ضد أحد التجار، وتم التحفظ علي 100 شيكارة سكر أبيض وزن الشيكاره 50 كيلو جرام بإجمالي كميه قدرها ٥ طن سكر مجهول المصدر.

تحرير 2 محضر برقم 10014 و 10015 جنح مركز شرطة كفرصقر ضد أصحاب أنشطة تجارية لقيامهم ببيع سجائر بسعر ازيد من السعر الرسمي.