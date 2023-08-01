100 يوم صحة تقدم خدمات طبية لـ322 ألف مواطن بالبحيرة

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حملة “100 يوم صحة” قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 322 ألفًا و862 مواطنًا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 يوم صحة"، والتى تستهدف تنفيذ كافة المبادرات الصحية وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية التى سبق ونفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وقدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 18096 منتفعة زيارة أولى و104881 زيارة دورية، وفى السمعيات لعدد 13729 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 72236 والأورام السرطانية لعدد 105449 وصحة الأم والجنين لعدد 8544.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين ، وبدأت فعالياتها فى 25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023م.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين)، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقًا متحركًا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية)، بالإضافة إلي خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة "100 يوم صحة" من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين ، مشيدة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة.

ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.