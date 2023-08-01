غدًا.. انطلاق قوافل حياة كريمة لشهر أغسطس بقرى البحر الأحمر

تنطلق القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، خلال شهر أغسطس الجارى، بقرى محافظة البحر الأحمر، غدًا الأربعاء من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب وتستمر فيها لمدة يومين.



وحسب الخطة التي وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس المقبل فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث تقضي هناك يومين أيضًا الجمعة والسبت.



ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الأحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس، ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربة بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 أغسطس، والسبت والأحد فى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.



وتبدأ القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 أغسطس الجارى، وتنتهى بقرية أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا أيام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

وكانت جامعة جنوب الوادي قد أطلقت قافلة طبية بالمستشفى القديم والتى تم تنظيمها على مدار يومين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من الجمعيات الأهلية، للكشف على أهالي المدينة وتقديم لهم العلاج بالمجان.

الكشف الطبي على 576 مريض بالبحر الأحمر

وأكد المشرفون على القافلة، أن إجمالى الكشف على عدد الحالات وصل إلى 576 حالة، وذلك من خلال ترددهم على العيادات التى ضمت تخصصات أمراض متوطنة وباطنة وجلدية وعظام ورمد.

فى السياق ذاته، قام رئيس مدينة القصير بتقديم شهادات لأطباء القافلة تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال القافلة مقدمة من جمعية المحافظة على التراث بالقصير.

يذكر أن القوافل الطبية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد 2020/7/9 وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب.

شمال محافظة البحر الأحمر وتم توقيع الكشف الطبى على 376 مواطنًا، ومنها انتقلت إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين 11 و12 يوليو وتم توقيع الكشف الطبى على 180 مواطنًا، ومنها إلى قرية المستعمرة بالقصير وتم توقيع الكشف الطبى على 217 مواطنًا.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب ثم انتقلت إلى منطقة رأس حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية فى شلاتين، ثم إلى مدينة مرسى علم.

وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، و أنهت القوافل العلاجية أعمالها خلال شهر يوليو فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.