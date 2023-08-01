أنشطة ترفيهية لذوي القدرات والهمم بمركز شباب خليفة في الإسماعيلية

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف"، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم خلال فصل الصيف ، بمراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.

ونظم مركز شباب ابوخليفة بمحافظة الاسماعيلية تدريبات لذوي القدرات والهمم ، رياضية وأنشطة فنية وتعليم صناعة المشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافه الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.