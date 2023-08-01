تعرف على حركة تداول البضائع والشاحنات بموانئ البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة، ومتنوعة و712 شاحنةبضائع، و187 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة، ومتنوعة و402 شاحنة بضائع، و142 سيارة، كما بلغت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 310 شاحنةبضائع و45 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء السفينة امل، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وفي سياق أخر شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعةو و159 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1356 راكبا بموانيها .



وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، وشهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية و كذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها وانشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

