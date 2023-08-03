محافظ أسيوط يعزي محافظ المنيا في وفاة شقيقه

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء إلى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي في وفاة شقيقه حمدي القاضي بقاعة احتفالات بأسيوط مساء الأربعاء

وأعرب محافظ أسيوط عن تعازيه لأسرة الفقيد، معبرا عن خالص تعازيه لجميع أفراد الأسرة داعيا الله العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمتة وأن يلهم اهل الفقيد الصبر والسلوان.

كما شارك في واجب العزاء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء محمد أبوسمرة مدير فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة وعدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ونواب رئيس الجامعة وأحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج والعميد علاء عبدالجابر سكرتير مساعد محافظة سوهاج وبعض رؤساء الجامعات ونوابهم ولفيق من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وفي وقت سابق، محافظ أسيوط أناب الراحل محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط في تشييع جثمان الفقيد لحضور جنازة الفقيد.

محافظ أسيوط يعزي في شقيق محافظ المنيا

محافظ أسيوط يعزي في شقيق محافظ المنيا